Son dakika: Bursa Gemlik'te korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu....

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

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