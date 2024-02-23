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Son dakika: Bursa Gemlik'te korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu....

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 15:40
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
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