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Son dakika: Bursa-Ankara kara yolunda freni patlayan TIR dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.
(Freni boşalan TIR dehşet saçtı)
Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.
Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü.
VALİDEN AÇIKLAMA
Kaza haberi sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gitti.
A Haber'e konuşan Canbolat, "Kaza TIR'ın freni patladığı için meydana geldi. 3 ölü, 9'u ağır 21 yaralı var" dedi.
FRENİ PATLAYAN TIR DEHŞET SAÇTI
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.