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Son dakika: Bursa-Ankara kara yolunda freni patlayan TIR dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş: 12.03.2021 18:17
Güncelleme:12.03.2021 18:32
Son dakika | Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu açıklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Necat Kırbulut anlattı. Kırbulut, feci kazada yaralıların ve ölülerin olduğunu aktardı. Kaza haberi sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gitti. A Haber'e konuşan Canbolat, "Kaza TIR'ın freni patladığı için meydana geldi. 3 ölü, 9'u ağır 21 yaralı var" dedi.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

(Freni boşalan TIR dehşet saçtı)

Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.

Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kaza haberi sonrası Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gitti.

A Haber'e konuşan Canbolat, "Kaza TIR'ın freni patladığı için meydana geldi. 3 ölü, 9'u ağır 21 yaralı var" dedi.

Freni patlayan TIR dehşet saçtı FRENİ PATLAYAN TIR DEHŞET SAÇTI

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.






Freni patlayan TIR dehşet saçtı
Freni patlayan TIR dehşet saçtı
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