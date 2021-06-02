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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 2 Haziran Çarşamba hava durumu

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Giriş: 02.06.2021 08:19
Güncelleme:02.06.2021 08:23
Son dakika haberi... 2 Haziran 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...

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Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
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