Mevsim kış ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin uzmanı Bayram Doğan A Haber canlı yayınında anlattı.

Mevsim kış ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin uzmanı Bayram Doğan A Haber canlı yayınında anlattı.