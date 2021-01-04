- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Uzman isim canlı yayında yanıtladı
Mevsim kış ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin uzmanı Bayram Doğan A Haber canlı yayınında anlattı.
Mevsim kış ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin uzmanı Bayram Doğan A Haber canlı yayınında anlattı.