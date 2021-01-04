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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika: Bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 17:43
Mevsim kış ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin uzmanı Bayram Doğan A Haber canlı yayınında anlattı.

Mevsim kış ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Peki bu hafta havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin uzmanı Bayram Doğan A Haber canlı yayınında anlattı.

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