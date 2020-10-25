Son dakika: Bolu'da bir köy alevlere teslim

Son dakika haberi... Kuzfındık köyünde çıkan yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu'da alevlere teslim olan Kuzfındık köyünde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi" dedi.

Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevresindeki evlere sıçrayarak kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında ekiplerden bilgiler alan Vali Ümit, daha sonra açıklamalarda bulundu.



"YAKLAŞIK 11-12 TANE AHŞAP EV MAALESEF YANDI"

Yangında can kaybının olmadığını söyleyen Ümit, "Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak." dedi.

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