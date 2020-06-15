Son dakika: Bingöl'deki büyük depremler nereleri tetikler? Depremler devam edecek mi? Uzman isimden canlı yayında korkutan açıklama |Video

Son dakika haberi... Bingöl'de dün meydana gelen 5,7'lik depremin ardından bugün yeni büyük bir deprem oldu. 5,6'lık depremle sarsılan Bingöl'de depremler devam edecek mi? Bingöl depremi nereleri tetikler? İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, A Haber canlı yayınında Bingöl’deki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, "Bu şekilde büyük depremler de tetiklenebilir." ifadelerini kullanarak o bölgeyi işaret etti.

Bingöl'de dün meydana gelen 5,7'lik depremin ardından bugün yeni büyük bir deprem oldu. 5,6'lık depremle sarsılan Bingöl'de depremler devam edecek mi? Bingöl depremi nereleri tetikler? İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, A Haber canlı yayınında Bingöl'deki depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İKİ YAKIN DEPREM ŞAŞIRTICI

Yeni depremin ardından A Haber canlı yayınına katılan Çakır, "Aslında bundan daha küçük olması beklenilir çünkü oldukça yakın iki depremin olması biraz şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

ARTÇILAR FAZLA OLACAKTIR

Çakır, depremlerin devam edeceğini vurgulayarak, "Burası fayların kesiştiği bir bölge artçılar da fazla olacaktır. Bu şekilde büyük depremler de tetiklenebilir. Özellikle bu hattın kuzey batısında yer alan Yedisu bölgesi özellikle tehlikeli" dedi. Çakır, "Buradaki iki fay yoğunluğunun çok fazla olması etrafını deforme ediyor. Artçılar da bu anlık şokun yarattığı gerilimlerden meydana geliyor. Bol miktarda artçı devam edecektir mutlaka" şeklinde konuştu.



