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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden İstanbul için canlı yayında ürküten sözler: İstanbul için...

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01.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı. Yamanel, "Türkiye'nin Vuhan'ı" olarak nitelendirilen İstanbul için de uyarılarda bulundu. İstanbul için daha temkinli olmak gerektiğini belirten Yamanel, "İstanbul en kalabalık şehrimiz. Vaka sayılarında çok fazlaydı ama kontrol altında şu an yine de İstanbul için daha temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. İstanbul’u ayrı başlı başına ele almak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yamanel, “Önlemlerin gevşeyeceği son illerden biri İstanbul olabilir mi?” sorusuna ise “evet böyle yorumlamak mümkündür” ifadelerini kullandı
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Türkiyede koronavirüsün artış hızı kırıldı | Video BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. LEVENT YAMANEL: TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSÜN ARTIŞ HIZI KIRILDI | VİDEO

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