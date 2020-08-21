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Son dakika: Beşiktaş'ta yol çöktü: Bir araç çukura düştü

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Giriş: 21.08.2020 12:01
Güncelleme:21.08.2020 12:05
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitiremediği yol çalışması sağanak yağmurla birleşince felakete dönüştü. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, trafiği altüst ederken Beşiktaş'ta bir yol çöktü. O esnada trafikte olan bir aracın çukura düşmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı.

Beşiktaş Seydi Ali Reis Sokak'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

Yol çöktüğü esnada oradan geçen bir araç oluşan çukura düştü. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araç sürücüsüne yardım etti.

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