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Son dakika: Başkent’te Mayıs’ta kar sürprizi |Video

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Giriş: 29.05.2020 14:19
Güncelleme:29.05.2020 14:22
Son dakika haberi... Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları Ankara'dan aktardı.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, Kızılcahamam ilçesinde kendini kar olarak gösterdi. Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü.

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