21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.03.2020

Son dakika... Bakanlık yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı |Video

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı. Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını dikkate almayanların, Belgrad Ormanı'na akını bugün de devam etti. Ortaya çıkan görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu..

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI
Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakanlık açıkladı! Mangal ve piknik yasaklandı
Bakanlık açıkladı! Mangal ve piknik yasaklandı
İstanbul'da 72 yaşındaki adam gaspçı dehşeti
İstanbul'da 72 yaşındaki adam gaspçı dehşeti
Kan donduran olay! Eski eşine kurşun yağdırdı
Kan donduran olay! Eski eşine kurşun yağdırdı
Okul tatili uzayacak mı? İşte yanıtı
Okul tatili uzayacak mı? İşte yanıtı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde geçerli...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde geçerli...
Türkiye Afrin'de koronavirüs çalışması yürütüyor
Türkiye Afrin'de koronavirüs çalışması yürütüyor
Türkiye sağlık çalışanları için tek yürek oldu
Türkiye sağlık çalışanları için tek yürek oldu
Bekçilere saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Bekçilere saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
Evinde kal Ordu
"Evinde kal Ordu"
Sağlık personelinden komandolara cevap
Sağlık personelinden komandolara cevap
Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti!
Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti!
Daha Fazla Video Göster