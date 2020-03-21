Son dakika... Bakanlık yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı |Video

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı. Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarını dikkate almayanların, Belgrad Ormanı'na akını bugün de devam etti. Ortaya çıkan görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu..

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.



SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.



Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.