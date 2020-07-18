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Son dakika: Bağcılar'da bir polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 18.07.2020 17:19
Güncelleme:18.07.2020 17:24
Son dakika haberi; İstanbul Bağcılar'da bir polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralanmış hastaneye kaldırılan polislerden Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli Polis Memuru Erkan Gökteke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuştu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Bugün saat 14.00'de Bağcılar İlçemiz Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır.

112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli Polis Memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan Polis Memurumuz Yunus Nacar'ın tedavisi devam etmektedir.

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