CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Anadolu'nun bereketli toprakları...

Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli topraklarında; kirazdan papayaya, yerli ürünlerden tropikal meyvelere kadar birçok üründe hasat mesaisi sürüyor.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar