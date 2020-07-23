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Son dakika: Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor! Akustikten gelen ses dinleyenleri mest etti
Son dakika haberi... 86 yıl sonra ilk namazın yarın kılınacağı Ayasofya Camii'nde akustik denemesi yapıldı. Gelen ses dinleyenleri mest etti. İşte Ayasofya'nın büyük güne hazırlığından özel görüntüler...
Son dakika haberi... 86 yıl sonra ilk namazın yarın kılınacağı Ayasofya Camii'nde akustik denemesi yapıldı. Gelen ses dinleyenleri mest etti. İşte Ayasofya'nın büyük güne hazırlığından özel görüntüler...