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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor! Akustikten gelen ses dinleyenleri mest etti

Son dakika: Ayasofya büyük güne böyle hazırlanıyor! Akustikten gelen ses dinleyenleri mest etti

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Giriş: 23.07.2020 10:27
Güncelleme:23.07.2020 10:36
Son dakika haberi... 86 yıl sonra ilk namazın yarın kılınacağı Ayasofya Camii'nde akustik denemesi yapıldı. Gelen ses dinleyenleri mest etti. İşte Ayasofya'nın büyük güne hazırlığından özel görüntüler...

Son dakika haberi... 86 yıl sonra ilk namazın yarın kılınacağı Ayasofya Camii'nde akustik denemesi yapıldı. Gelen ses dinleyenleri mest etti. İşte Ayasofya'nın büyük güne hazırlığından özel görüntüler...

Son dakika: Sosyal medyayı sallayan şiir: Ayasofya aziz bir kitap gibi açılacak |Video SON DAKİKA: SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ŞİİR: AYASOFYA AZİZ BİR KİTAP GİBİ AÇILACAK |VİDEO

İstanbul Valisi Yerlikayadan Ayasofya ve çevresindeki hazırlıklarla ilgili açıklama İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AYASOFYA VE ÇEVRESİNDEKİ HAZIRLIKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

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