İngiltere'den dikkat çeken adım! 100 bin eski askerle iletişime geçildi

İngiltere'de olası savaş ve kriz senaryolarına karşı askeri hazırlıklar gündemde. İngiliz basınına göre, Londra yönetimi Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez yaklaşık 100 bin eski askerle iletişime geçti. Eski askerlerden iletişim bilgilerini ve mesleki becerilerine ilişkin kayıtları güncellemeleri istenirken gönüllü eğitimlere ve NATO tatbikatlarına katılma imkanı da sunuldu. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, bu adımın yakın zamanda savaş beklendiği anlamına gelmediğini vurguladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.