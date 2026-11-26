İstihbaratın yeni silahı TikTok mu? Sosyal medya platformları millî güvenliği nasıl tehdit ediyor?

ABD'de TikTok'a çocukları bağımlılığa sürüklediği ve maddi açıdan sömürdüğü iddiasıyla açılan dava, sosyal medya platformlarını yeniden tartışmaya açtı. Milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin toplanması, siyasilerin ve ailelerinin hedef alınması, dijital güvenlik endişelerini artırıyor. Peki, sosyal medya istihbarat ve algı operasyonlarının yeni aracına mı dönüşüyor? Sosyal medya uzmanı Zafer Yaşa, A Haber'de değerlendirdi.