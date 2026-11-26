ABD'nin New York eyaletinde yapay zekalı oyuncaklara 5 yıl yasak!

ABD'nin New York eyaletinde çocuklarla sohbet edebilen yapay zeka destekli oyuncaklara 5 yıl süreyle yasak getirildi. Yasa, yapay zeka destekli peluş oyuncakların, bebeklerin ve robotların üretimini, dağıtımını ve satışını kapsıyor. Kararın gerekçeleri arasında bazı oyuncakların çocuklarla cinsel içerikli konuları konuşması ve onları tehlikeli davranışlara yönlendirmesi yer alıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, güvenlik ve denetimin önemine dikkat çekerken A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve kameraman Hüseyin Koçak, gelişmenin ayrıntılarını aktardı.