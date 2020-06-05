05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! "Yüzde 50'sini katettik" |Video

Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! "Yüzde 50'sini katettik" |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 10:44
Güncelleme:05.06.2020 10:51
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi. Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Hayvan düzeylerine başlamak üzereyiz. Yüzde 50’sini katettik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi. Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Hayvan düzeylerine başlamak üzereyiz. Yüzde 50'sini katettik." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! Yüzde 50sini katettik SON DAKİKA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE AŞI ÇALIŞMASI! "YÜZDE 50'SİNİ KATETTİK"

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku!
Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku!
Yüzde 50'sini katettik
"Yüzde 50'sini katettik"
İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak!
İzlemeye yüreğiniz dayanmayacak!
Eli tüfekli saldırgan...
Eli tüfekli saldırgan...
O magandalar yakalandı!
O magandalar yakalandı!
O magandalar gözaltına alındı!
O magandalar gözaltına alındı!
Türkiye ve Rusya'dan kritik aşı teması
Türkiye ve Rusya'dan kritik "aşı" teması
Aracın bagajına sokup dövdüler!
Aracın bagajına sokup dövdüler!
Yeni salgın kabusu! O ilde koronayı geçti
Yeni salgın kabusu! O ilde koronayı geçti
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Şiddetli dolu tarım arazilerine zarar verdi
Şiddetli dolu tarım arazilerine zarar verdi
O ilimizde görüldü! En zehirli ve büyüğü...
O ilimizde görüldü! En zehirli ve büyüğü...
Daha Fazla Video Göster