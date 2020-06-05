Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! "Yüzde 50'sini katettik" |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi. Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Hayvan düzeylerine başlamak üzereyiz. Yüzde 50’sini katettik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi. Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Hayvan düzeylerine başlamak üzereyiz. Yüzde 50'sini katettik." ifadelerini kullandı.