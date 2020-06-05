Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! "Yüzde 50'sini katettik"

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi. Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Hayvan düzeylerine başlamak üzereyiz. Yüzde 50'sini katettik." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL