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Haberler Galeri Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! "Yüzde 50'sini katettik"

Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! "Yüzde 50'sini katettik"

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi. Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Hayvan düzeylerine başlamak üzereyiz. Yüzde 50'sini katettik." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:57
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Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! Yüzde 50'sini katettik GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'deki aşı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kovid-19 için aşı çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! Yüzde 50'sini katettik

A Haber ekipleri o laboratuvarı görüntüledi.

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Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! Yüzde 50'sini katettik

Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı ve aşı koordinatörü Selahattin Çelebi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! Yüzde 50'sini katettik

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika: Atatürk Üniversitesi’nde aşı çalışması! Yüzde 50'sini katettik

İlk vakanın görülmesiyle biz de faaliyete geçtik.