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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Son dakika: Artvin'de köyde yangın faciası! Gün ağarınca ortaya çıktı Giriş: 18.03.2021 08:54 Güncelleme:18.03.2021 08:59 Son dakika haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım bölgeden aktardı. DİĞER