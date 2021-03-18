Son dakika: Artvin'de köyde yangın faciası! Gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım bölgeden aktardı.

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