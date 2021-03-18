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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Artvin'de köy yangını! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Artvin'de köy yangını! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 18.03.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 09:00
Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy tedbir amacıyla boşaltıldı.
Hızla yayılan alevler ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu.
Gece boyu soğutma çalışması yapılan yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.
ZARAR ORTAYA ÇIKTI
Korku dolu anların yaşandığı yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde birçok evin tamamen yandığı görüldü. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı.