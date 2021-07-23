Antalya'da plastik fabrikasında yangın! Bölgeden ilk görüntüler

Son dakika haberi: Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahele etti. Sıcak bölgeden ilk görüntüler.

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi 1. kısımda saat 23.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.