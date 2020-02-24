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24.02.2020

Antalya’da atış poligonuna giren hırsız aynada kendisini görünce 6 saniyede kaçtı

Antalya’da, 9 Şubat Pazar günü Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Atış Poligonu’na hırsızlık için giren, aynada kendini görünce panikleyen şüpheli hızla kaçtı. 6 saniye içinde iş yerini terk eden hırsızın aynada kendisini görmesi ve kaçma anı, anbean kameraya yansıdı.

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