- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Son dakika: Ankara'da çoban köpeğini eşek sıpasına saldırtan cani Berat Kaya yakalandı! |Video
"Kötülüğün" cep telefonu tarafından kaydedildiği yer Ankara Haymana...
24 yaşındaki Berat Kaya, sokakta yürürken, eşek ile yavrusunu fark etti.
Kaya daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, eşeğin yavrusuna saldırttı. köpekler, eşek yavrusuna saldırarak, yere düşürdü.
Çaresiz eşek yavrusunu kurtarmak için uğraşsa da başaramadı.
Cani genç bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler, tepki çekti. 112 acil çağrı merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Berat kaya yakalanarak, gözaltına alındı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Berat Kaya kısa süre içerisinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.