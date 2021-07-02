03 Temmuz 2021, Cumartesi
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AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA | AFAD, Ege Denizi Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.46'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 derinliği ise 15 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Ege Denizi, 33.88 km.Lasithi (Yunanistan), 177.35 km. Datça (Muğla)
Tarih-Saat : 02.07.2021, 22:46:16 TSİ
Enlem : 35.6340 N Boylam : 25.8780 E Derinlik : 15.00 km
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