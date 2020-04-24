Adalar'a giriş ve çıkışlara 1 ay süreyle kısıtlama geldi! Vatandaşlar böyle gitti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar 26 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar durduruldu. Kısıtlama kararı öncesi ikameti Adalar'da bulunan bazı vatandaşlar vapurla Adalar'a gitti. O anlar kameralara yansıdı.