ABD'de mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye olmak için birbirlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı. Paylaşılan videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.