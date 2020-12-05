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Son dakika: A Haber Antalya'da deprem bölgesinde! Vatandaşlar korku dolu o anlar anlattı

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Giriş: 05.12.2020 16:38
Güncelleme:05.12.2020 16:44
Son dakika haberleri... Akdeniz açıklarında meydana gelen son deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi. Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.5, AFAD 5.2 olarak açıklardı. A Haber muhabiri Yasin Anzerli deprem bölgesinde yaşananları canlı yayında aktardı. Vatandaşalar deprem anında yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Akdeniz'de deprem oldu.. Deprem Antalya ve Alanya'da hissedildi.. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak verdi. Bölgeden gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar ihbarının bulunmadığı belirtildi.

A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin mikrofon uzattığı vatandaş yaşadığı deprem anını "Arkadaşımla kahvaltı yapıyorduk. 10 saniye sürdü ama çok şiddetliydi. Son lokma boğazımıza dizildi." dedi.

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