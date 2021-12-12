Son dakika: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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