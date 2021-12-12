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Son dakika: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 12.12.2021 12:10
Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
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