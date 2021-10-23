Son dakika: 23 Ekim 2021 Kovid-19 tablosu açıklandı | Vefat sayısı 200'ün üzerinde...

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs tablosunu yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6."