23 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika: 23 Ekim 2021 Kovid-19 tablosu açıklandı | Vefat sayısı 200'ün üzerinde...
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs tablosunu yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu Twitter hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6."