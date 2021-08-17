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183 kişi hayatını kaybetti! 17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 17.08.2021 20:00
Güncelleme:17.08.2021 20:13
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 183 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 372 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 692 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 183 oldu. Bir günde toplam 294 bin 561 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54,42 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 85 milyon 564 bin 637'e yükseldi.



AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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