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Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuz'da ikiz babası oldu

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Giriş: 15.07.2020 16:16
Güncelleme:15.07.2020 16:22
Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Saraçhane'de alçak terör örgütü FETÖ mensuplarının açtıkları ateşte yaralanıp gazi olan Servet Acun'un aradan 4 yıl geçtikten sonra tam da bugün ikiz babası oldu. Aile hüzün ve sevinçlerini A Haber ile paylaştı. Servet Acun, "Bu kutlu günde 2 tane aslan gibi evlat sahibi olmak yüce Mevla’nın bunu bana nasip etmesi çok büyük bir şeref çok büyük bir onur. Allah’ım inşallah bayrak millet ezan şuuru ile biz yetiştirmeyi nasip eder." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Saraçhane'de alçak terör örgütü FETÖ mensuplarının açtıkları ateşte yaralanıp gazi olan Servet Acun'un aradan 4 yıl geçtikten sonra tam da bugün ikiz babası oldu. Aile hüzün ve sevinçlerini A Haber ile paylaştı.

Son dakika: 15 Temmuz gazisi Servet Acun 15 Temmuzda ikiz babası oldu SON DAKİKA: 15 TEMMUZ GAZİSİ SERVET ACUN 15 TEMMUZ'DA İKİZ BABASI OLDU

BU KUTLU GÜNDE AHMET VE EMİN DÜNYAYA GELDİ

15 Temmuz gazisi Servet Acun, "15 Temmuz'da o hain gece Saraçhane'de hainlerin atmış oldukları ateş neticesinde yaralandım. O gün üzerinden 4 sene geçti… Bugün çok güzel bir gün bizim için. Bu kutlu günde 2 tane aslan gibi evlat sahibi olmak yüce Mevla'nın bunu bana nasip etmesi çok büyük bir şeref çok büyük bir onur. Allah'ım inşallah bayrak millet ezan şuuru ile biz yetiştirmeyi nasip eder. İnşallah ikisi de büyüdüklerinde Türk milletinin emrinde." ifadelerini kullandı.

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