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Son dakika! 15 Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı 2311'e geriledi |Video

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Giriş: 15.01.2021 20:46
Güncelleme:15.01.2021 20:50
Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2020 Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, bugün tespit edilen hasta sayısı 921, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu. 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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