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Son dakika! 138 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayısı 26 bini geçti! 23 Mart 2021 korona virüs tablosu korkuttu

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Giriş: 23.03.2021 20:02
Güncelleme:23.03.2021 20:02
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 23 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 182 oldu. İşte 23 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 23 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

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