Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Somali'deki Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu için memleketi Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede acılı aile, taziyeleri kabul ederken, 7 aylık eşi İrem Aydoğdu da uzun süre gözyaşı döktü. Bombalı saldırıdan kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, “Terörü lanetliyorum” dedi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Onur aktardı.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik yapılan bombalı saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Mogadişu'dan İstanbul'a getirildi.

Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da aynı uçakla yurda döndü.

Saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu'nun cenazeleri toprağa verileceği Çorum'a getirildi.

Erdinç Genç'in cenazesi Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde bugün toprağa verilecek.

DÜĞÜN SONRASI BABASININ YANINA GİTMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu'nun geçen yıl haziran ayında İrem Aydoğru ile evlendiği, 2 ay sonrada da Somali'ye babası Ömer Aydoğru'nun yanına çalışmaya gittiği belirtildi. Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybeden kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, yaşadıkları o anları anlatarak, "Beraberdir, aynı yerdeydik. Diyecek söz yok. Terörü lanetliyorum. Ekmek parası için oğlumla gitmiştik, bu olayla karşılaştık. Olmasa iyiydi ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Bu saldırı Türklere yapılan bir saldırıdır. 5,5 aydır oradayız. Daha önce de saldırı oldu, 2 arkadaşımızı kaybettik. Evladım 2 aylık evliydi. Yanıma geldi 'baba birlikte çalışalım' diye. 'Gelme oğlum' dedim. Annesini, kardeşlerini devreye soktu illa geldi. Ve bu olay geldi başımıza" dedi.

3 AY ÖNCE ARKADAŞLARIYLA GİTMİŞ

Somali'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç'in (44), 3 ay önce Çorum'dan arkadaşlarıyla çalışmak için ilk kez Somali'ye gittiği öğrenildi. Cenazesi memleketi Çorum'un Ortaköy ilçesine getirilen Erdinç Genç'in ağabeyi Hidayet Genç, teröre tepki göstererek, "7-8 arkadaş olarak Somali'ye çalışmaya gitmişlerdi. Çalışma esnasında bir canlı bomba terör eylemiyle patlama oldu, kardeşim ağır yaralanmış. Hastanede ameliyat sonrası maalesef acı haber bize ulaştı. Dün cenazemizi aldık. Allah kimsenin başına vermesin, zor bir durum. Evli, 3 çocuğu var. Ailesini tek kendisi geçindiriyordu. İlk defa yurt dışına gitti. Yakın arkadaşları da vardı. Terörü her yerde lanetliyoruz. Çok üzgünüz. Artık dini vecibelerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Erdinç Genç'in cenazesi, ilçeye bağlı Aşdağul beldesinde, toprağa verilecek.

7 AYLIK EŞE GÖZYAŞLI VEDA

Somali'deki Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu için memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye bombalı saldırıda oğlunu kaybeden kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu ile Selami Aydoğdu'nun geçen yıl haziran ayında evlendiği İrem Aydoğdu ve yakınları katıldı. Cenazede acılı aile, taziyeleri kabul ederken, İrem Aydoğdu da uzun süre gözyaşı döktü. Selami Aydoğdu'nun cenazesi, salgın tedbirlerine uygun kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.