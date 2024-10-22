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Somali Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

Somali Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

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Giriş: 22.10.2024 11:52
İHH İnsani Yardım Vakfı ve TİKA’nın ortaklığıyla kurulan Zemzem Üniversitesi, Ziraat Fakültesinden, 2023 –2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle beraber mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni yapılırken Tıp Fakültesi için Tıp Laboratuvarı açılışı yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı yetimler için Yetim Şenliği düzenlenirken Albayrak Grubu ülkedeki sanat ve kültüre katkı sağlama amacıyla hat sanatları sergisi düzenledi.
Zemzem Üniversitesi’nde mezuniyet töreni
Zemzem Üniversitesi'nde mezuniyet töreni
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