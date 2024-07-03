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Soma'da orman yangını

İHA
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Giriş: 03.07.2024 13:46
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Soma’da orman yangını
Soma'da orman yangını
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