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SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST kapsamında Ordu'da muhteşem gösteri: 30 dakika sürdü...

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Giriş: 29.07.2022 16:36
Türk Hava Kuvvetleri (T.Hv.K.K) akrobasi timi SOLOTÜRK, tarihi adıyla "Kut Yöresi" Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisi yaklaşık 30 dakika sürdü ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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SOLOTÜRK’ten muhteşem gösteri
SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri
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