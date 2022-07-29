29 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST kapsamında Ordu'da muhteşem gösteri: 30 dakika sürdü...
Türk Hava Kuvvetleri (T.Hv.K.K) akrobasi timi SOLOTÜRK, tarihi adıyla "Kut Yöresi" Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün muhteşem gösterisi yaklaşık 30 dakika sürdü ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.