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Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...

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Giriş: 06.01.2022 10:22
Muğla'nın Marmaris ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Sokak ortasında cinsel organıyla oynayan tacizci, genç kızların kamerasına takıldı. Dehşet anlarına şahit olan 22 yaşındaki Göksu Ö., "O kişinin bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.
Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...
Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...
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