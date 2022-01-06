06 Ocak 2022, Perşembe
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Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Sokak ortasında cinsel organıyla oynayan tacizci, genç kızların kamerasına takıldı. Dehşet anlarına şahit olan 22 yaşındaki Göksu Ö., "O kişinin bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.