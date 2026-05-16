Başkan Erdoğan "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılacak

Başkan Erdoğan, Kazakistan’daki kritik diplomatik temaslarının ardından ayağının tozuyla yurda dönerek Kocaeli’de düzenlenen dev gençlik şölenine çıkarma yapıyor. AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen on binlerce gencin akın ettiği Turka Kocaeli Stadyumu, mahşeri bir kalabalığa sahne olurken, coşku seli adeta stadyumun dışına taştı. Tarihi anların yaşandığı bu büyük buluşmada, Başkan Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.