Erzincan turizmiyle ön planda: Doğa ve ekonominin kalbi burada atıyor

Turkuvaz Medya’nın öncülüğünde düzenlenen “Şehrin Ekonomisi” etkinliği için Erzincan’da bir araya gelen A Haber’in usta isimleri, panelin ardından kentin eşsiz turizm potansiyelini yerinde inceledi. Ekşisu’yun şifalı sularından Girlevik’in gürül gürül akan şelalesine, Ergan Dağı’nın dünya çapındaki pistlerine kadar her detayı mercek altına alan ekip, Erzincan’ın doğa, kültür ve turizmde nasıl bir dünya markasına dönüştüğüne tarihi bir tanıklık etti. Binlerce yıllık tarihin ve doğanın kucaklaştığı bu topraklarda yaşanan büyüleyici anlar, kentin ekonomik kalkınma hamlesini de gözler önüne serdi.