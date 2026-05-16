Londra’da dev Filistin yürüyüşü: Nekbe’nin 76. yılında on binler sokakta

İngiltere'nin başkenti Londra, Nakba'nın (Büyük Felaket) 76. yıl dönümünde tarihi bir protestoya ev sahipliği yaptı. Filistin halkının 1948'de topraklarından sürülüşünü anmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için bir araya gelen 50 bini aşkın kişi, Kensington'dan Vauxhall’a kadar uzanan dev bir kortej oluşturdu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, bölgedeki mahşeri kalabalığı ve protestonun detaylarını yerinden aktardı.