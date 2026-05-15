Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan sınırda provokasyon

Ege ve Akdeniz’de tansiyonu yükselten adımlarıyla bilinen Yunanistan’da, bu kez Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas sahneye çıktı. Türkiye’nin "Mavi Vatan" hamlesinden duyulan rahatsızlığın zirve yaptığı Atina’da, Cumhurbaşkanı Tasulas Meriç Nehri kıyısına giderek sınır hattında provokatif açıklamalara imza attı. Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında panikleyen Atina yönetiminin bu hamlesi, bölgedeki siyasi ve diplomatik gerilimi yeniden tırmandırdı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.