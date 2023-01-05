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Sokak ortasında şaşkına çeviren manzara! Sel sularında sörf yaptı

İHA
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Giriş: 05.01.2023 13:14
ABD’nin California eyaletinde bir genç, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde sörf yaptı. Dalgıç kıyafeti giyen gencin bir aracın arkasına bağlanan ip yardımıyla sörf yaptığı görüldü. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
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