Sokak ortasında şaşkına çeviren manzara! Sel sularında sörf yaptı

ABD’nin California eyaletinde bir genç, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde sörf yaptı. Dalgıç kıyafeti giyen gencin bir aracın arkasına bağlanan ip yardımıyla sörf yaptığı görüldü. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

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