Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte yanıtı

Son dakika haberleri... Koronavirüs vakalarında ve ölüm oranlarındaki yükseliş sonrası yeni önlemler devreye girdi bu kapsamda hafta sonları sokağa çıkma yasağı karar alındı. Peki sokağa çıkma yasağı ne başlayacak? Saat kaça kadar sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illeri kapsıyor? Tüm bu sorulara A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında yanıt verdi.

Türkiye genelinde 81 ilde 21 Kasım Cumartesi saat 20 ila 22 Kasım Pazar sabah saat 10'a kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

22 Kasım Pazar saat 20 ila 23 Kasım Pazartesi sabah saat 05'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yaş sınırı olmaksızın yasak tüm vatandaşları kapsayacak.