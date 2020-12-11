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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu! Havadan böyle görüntülendi

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Giriş: 11.12.2020 17:28
Güncelleme:11.12.2020 17:30
Son dakika haberine göre Ülke genelinde akşam saat 21.00’dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67 ile rekor seviyeye çıktı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.45 sıralarında yoğunluk yüzde 67'e çıktı.

İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

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