24 Eylül 2024, Salı
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Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor
Medipol Sağlık Grubu’ndan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, zayıflama uğruna vücudu aç bırakmanın beraberinde getirdiğini riskleri anlattı. Prof. Dr. Alyan, “Vücut dengesinin bozulması kalp krizleri ve ciddi aritmiler şeklinde karşımıza çıkar.” dedi.