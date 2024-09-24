24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor

Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 12:50
Medipol Sağlık Grubu’ndan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, zayıflama uğruna vücudu aç bırakmanın beraberinde getirdiğini riskleri anlattı. Prof. Dr. Alyan, “Vücut dengesinin bozulması kalp krizleri ve ciddi aritmiler şeklinde karşımıza çıkar.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor
Şok diyet hayatınızı tehlikeye sokuyor
Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu
Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu
66 milyon TL’lik kaçak altın ele geçirildi
66 milyon TL’lik kaçak altın ele geçirildi
Şok diyetlerde ölüm tehlikesi!
Şok diyetlerde ölüm tehlikesi!
Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava
Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava
Kars’ta otel yangını!
Kars'ta otel yangını!
Beylikdüzü’nde fabrika yangını
Beylikdüzü’nde fabrika yangını
Aracın kaputundan yılan çıktı
Aracın kaputundan yılan çıktı
Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalandı
Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalandı
Bakan Işıkhan’dan okullara temizlikçi ataması müjdesi
Bakan Işıkhan’dan okullara temizlikçi ataması müjdesi
Evde serum taktıranlar dikkat!
Evde serum taktıranlar dikkat!
Babamı annem ve sevgilisi öldürdü
"Babamı annem ve sevgilisi öldürdü"
Daha Fazla Video Göster