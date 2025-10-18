18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı "kaz"
Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı kaz

Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı "kaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 16:05
Kaz denince akla ilk olarak Kars gelse de, son yıllarda özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde kaz yetiştiriciliği giderek artıyor. İzmirlİ üretici Hanifi Doğan, asıl mesleğini bırakarak kurduğu çiftlikte kaz yetiştiriciliği yapıyor. Doğal beslenme alışkanlıkları, güçlü yapıları ve düşük bakım ihtiyacıyla dikkat çeken kaz yetiştiriciliği, son dönemde tarımsal üretimde öne çıkan alanlardan biri haline geldi. Gelin, bu üretim kolunu biraz daha yakından tanıyalım.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı kaz
Tepki çeken hız levhaları kaldırıldı!
Tepki çeken hız levhaları kaldırıldı!
Anadolu Diyarı Safranbolu’da!
Anadolu Diyarı Safranbolu'da!
Belediyenin ihmali yüzünden ölüyordu!
Belediyenin ihmali yüzünden ölüyordu!
Genç kadın gözyaşları içinde veda!
Genç kadın gözyaşları içinde veda!
Başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu
Başıboş atlar trafiği tehlikeye soktu
Alkollü şahıs gözaltına alındı
Alkollü şahıs gözaltına alındı
Eliyetsiz sürücünün planını kameralar bozdu
Eliyetsiz sürücünün planını kameralar bozdu
Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı kaz
Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı "kaz"
20. Uluslararası Karakucak güreşleri başladı!
20. Uluslararası Karakucak güreşleri başladı!
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü!
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü!
Soma’da tefecilik operasyonu: 14 tutuklama
Soma'da tefecilik operasyonu: 14 tutuklama
Otlaktan dönen koyun ve kuzular böyle görüntülendi
Otlaktan dönen koyun ve kuzular böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster