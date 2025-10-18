Soğuk iklimlerin dayanıklı kanatlısı "kaz"

Kaz denince akla ilk olarak Kars gelse de, son yıllarda özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde kaz yetiştiriciliği giderek artıyor. İzmirlİ üretici Hanifi Doğan, asıl mesleğini bırakarak kurduğu çiftlikte kaz yetiştiriciliği yapıyor. Doğal beslenme alışkanlıkları, güçlü yapıları ve düşük bakım ihtiyacıyla dikkat çeken kaz yetiştiriciliği, son dönemde tarımsal üretimde öne çıkan alanlardan biri haline geldi. Gelin, bu üretim kolunu biraz daha yakından tanıyalım.

