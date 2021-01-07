Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki... Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki... Son dakika haberi... Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun köpek öyle bir şey yaptı ki güvenlik kamerasını izleyen market görevlisi şaşkına döndü ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Bakın markete giren köpek ne yaptı? Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 18:01
Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...
Olay, 3 gün önce Gemerek ilçesi Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun önünde bisküvi yiyen köpeği gören görevliler, marketin güvenlik kamerasını kontrol etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...
GÖTÜREBİLECEĞİ KADARINI ALIP ÇIKMIŞ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, köpeğin markette kimse yokken içeriye girerek, rafta bulunan bisküviyi alıp dışarı çıktığı görüldü. Market görevlisi Nesim Efe, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek,
"Beni arkadaş uyarınca farkına vardım. Köpek bisküviyi alıp dışarıya çıkmış. Kendisi açmış paketi yiyordu. Götürebileceği kadarını alıp çıkmış" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...
Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Saniyeler sonrası ne olduğunu merak edeceğiniz bu karelerin hepsi birbirinden enteresan. Dehşet anına saniyeler kala yakalanan bu anlar sosyal medyayı sallıyor. Bir atın kadına attığı yumruğu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte görenlere 'yok artık' dedirten birbirinden ilginç fotoğraflar...
Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...
Sivas'ta şaşırtan olay! Markete giren köpek öyle bir şey yaptı ki...