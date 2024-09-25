Sivas'ta öyle bir yerde yetişti ki! Görenler telefona sarılıyor

Sivas'ta görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Yol ortasındaki yeşilliği fark eden çevre sakini Doğan Uğur ve arkadaşları o bölgeyi sulamaya başladı. Yetişmesine elverişli olmayan bölgede kendiliğinden çıkan karpuzu görenler telefona sarıldı.

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