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Sivas'ta öyle bir yerde yetişti ki! Görenler telefona sarılıyor

Sivas'ta öyle bir yerde yetişti ki! Görenler telefona sarılıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:58
Sivas'ta görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Yol ortasındaki yeşilliği fark eden çevre sakini Doğan Uğur ve arkadaşları o bölgeyi sulamaya başladı. Yetişmesine elverişli olmayan bölgede kendiliğinden çıkan karpuzu görenler telefona sarıldı.
Başta anlamadılar! Görenler telefona sarılıyor BAŞTA ANLAMADILAR! GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR

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