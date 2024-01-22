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Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 10:14
Sivas’ın Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 26 kişi yaralandı.
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